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Двадцать шесть жителей региона пострадали от клещей

Общество, 16:43 18 июня 2019

управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

11 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 15 случаев заболевания клещевым боррелиозом зафиксировано в Тюменской области на 17 июня.

Всем пострадавшим, не привитым против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона 2019 года исследовано почти 1,6 тыс. клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 26 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 486 клещах.

Чтобы предотвратить присасывание клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Обработано 5,4 тыс. га (90 %), из них в рамках подготовки к летней оздоровительной компании 1,5 тыс. га (100 %).

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Тюменцам помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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# клещевой энцефалит , клещи

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