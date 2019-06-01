Четыре тысячи тюменцев обучились первой помощи

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Более четырех тысяч тюменцев прошли обучение на базе Областной станции скорой помощи. На занятиях разбирают самые распространенные ошибки, которые допускают люди в экстренных ситуациях, и учат их избегать, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Часто на занятия приходят будущие родители, чтобы получить необходимые знания. "Я пришла сюда для себя, потому что планирую детей и хочу знать, как оказывать первую помощь. Дети все время тянут что-то в рот и давятся, я хочу быть готовой к любой ситуации", - рассказала тюменка Татьяна Герасимова.

На занятиях развеивают миф, что за попытку оказания помощи или за то, что ваши действия не увенчались успехом, следует наказание.

Обучение проходит по адресу: ул. Немцова, 34. Записаться можно по телефону 8-922-070-38-08.