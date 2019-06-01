Пятнадцать тюменцев отправятся служить в Президентский полк

| Фото: регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

15 новобранцев из Тюменской области пополнят ряды Президентского полка. Торжественный митинг, посвященный отправке призывников на службу, пройдет на Исторической площади 23 июня, сообщает пресс-служба Центра "Аванпост".

Напутствуют их почетные гости: военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей" Раиса Пелымская, и представители общественных и ветеранских организаций.

Из Тюменской области в Президентский полк новобранцев направляют в каждый призыв, хотя в большинстве регионов набор проводится лишь раз в год.

Выпускники системы добровольной подготовки к военной службе Тюменской области на хорошем счету в Президентском полку. За 25 лет более 40 человек, в том числе 15 выпускников центра "Аванпост", прошли службу в элитном подразделении, решающем специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля.