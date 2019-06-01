Интересные мероприятия в Тюмени на 21-23 июня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В эти выходные гостей и жителей Тюмени ожидает много интересного - мастер-классы, выставки, концерты, вечеринки. Подробнее - в специальном обзоре мероприятий от проекта "Афиша Тюмень".

Акция в кинотеатре "Премьер" (0+)

КиноБОМБА от кинотеатра "Премьер" - только с 20 по 27 июня хиты лета всего за 100 рублей. С первого и до последнего сеанса, включая субботу и воскресенье. В акции участвуют: "Люди ИКС. Темный феникс", "Тайная жизнь домашних животных 2" и "Годзилла 2". Телефон кассы: 217-344.

Когда: с 20 по 27 июня

Где: кинотеатр "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63)

Стоимость: 100 рублей

Универсальная выставка-продажа "Продукты питания" (0+)

Любой желающий приобрести полезные и свежие продукты сможет сделать это здесь, ассортимент весьма широк.

Когда: вплоть до 23 июня

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Best of SHNIT: Анимация (18+)

Shnit Worldwide Shortfilmfestival — международный фестиваль короткометражных фильмов с 16-летней историей, который проходит в семи странах на четырех континентах - представляет сборник лучших анимационных фильмов из конкурсной программы прошлого года. Тебя ждут увлекательные, динамичные, неожиданные и забавные рисованные короткометражки из Франции Ирана, Великобритании, Южной Африки, Германии и не только.

Когда: с 20 по 23 июня в 20 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Стоимость: 200-300 рублей

Вальс на набережной (0+)

Тюменские выпускники станцуют вальс на набережной. На время проведения мероприятия для безопасности доступ на набережную будет ограничен. Зрители могут разместиться на мосту Влюбленных и вдоль ограждений на ул. Республики.

После завершения акции в 19 часов 30 минут всех горожан ждет праздничная развлекательно-игровая программа: мастер-классы по аргентинскому танго и по игре на барабанах, занятия для любителей настольных игр, фотозоны и праздничная дискотека.

Когда: 21 июня в 18 часов 30 минут

Где: тюменская набережная

Вход свободный!

Концерт "Ночь. Музыка. Капелла" (12+)

Абсолютно нестандартный ночной концерт Хоровой капеллы филармонии – концерт-встреча, творческий вечер, знакомство с коллективом и его художественным руководителем, Альбертом Мишиным.

У тебя будет уникальная возможность задать вокалистам и Альберту Владимировичу абсолютно любой вопрос о творчестве капеллы и спеть вместе с вокалистами. Ты узнаешь и услышишь, чем альты отличаются от теноров и басов, а сопрано - от меццо-сопрано. В программе вечера также – абсолютно неожиданные произведения в исполнении капеллы.

Когда: 21 июня в 22 часа

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 200-500 рублей

Спектакль "38 попугаев". Пермский кукольный театр (0+)

В этом спектакле живут друзья нашего детства: болтливая Мартышка, застенчивый Слонёнок, эксцентричный Попугай и задумчивый Удав. Детям они непременно понравятся, ведь у них неповторимые характеры, манеры и голоса. Остроумные диалоги в духе Григория Остера, веселые шутки и забавная путаница на сцене не оставят никого равнодушным.

Когда: 21 июня в 10 часов

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 170 рублей

Спектакль "Легенда о вольном городе" (6+)

Спектакль познакомит зрителей со средневековой фламандской легендой об освобождении Вольного города от чужеземных захватчиков. Главный герой, веселый метельщик Жильбер поднимает жителей города на восстание против жестокого трусливого герцога де Маликорна, наместника чужеземного короля. Жильбер влюблен в прекрасную Веронику, но злобный герцог решил сам жениться на ней.

Когда: 21 июня в 10 и 12 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Спектакль "Поместье ворона" (18+)

Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.

Когда: 21 июня в 19 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 250-450 рублей

Дискотека в стиле 90-х (18+)

Для желающих окунуться в атмосферу дискотек 90-х и 2000-х и зажечь под хиты того времени. Для тебя: развлекательная программа, дискотека, фотозона.

Когда: 21 июня в 21 час

Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)

Стоимость: 250 рублей

Friday Night Magic (FNM) (16+)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.

Когда: 21 июня (и каждую пятницу) с 14 до 22 часов

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Вечер знакомств и флирта (18+)

В программе вечера: танцы от шоу-балетов для разжигания страсти; конкурсы от ведущего для объединения сердец. Приглашаются все холостяки и холостячки.

Когда: 21 июня в 20 часов

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 200 рублей

Спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень" (5+)

Маша и Вова отправляются в прошлое с помощью волшебного калейдоскопа. Они гуляют по улицам Тюмени, где еще не знают про Ямальский-2, аквапарк "ЛетоЛето" и открытие BlackStarBurger. Они встречаются и общаются с людьми оставившими след в истории не только города, но и всей страны.

После спектакля зрители получат карту с маршрутом, чтобы повторить путешествие Маши и Вовы, а еще скоро будет готов аудиогид, который подскажет и поможет вспомнить все точки пути.

Когда: 22 июня в 11 часов и 18 часов

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

Пластический спектакль "В темноте глаза начинают видеть" (16+)

Хореографическая студия "Акцент" и актер Николай Смирнов представляют пластический спектакль "В темноте глаза начинают видеть". Увидишь ли ты?

За каждым светом, за каждой лампочкой стоит невидимый нам Мастер. Лампочка может перегорать или же сиять вечность вопреки всему, может светить тускло, едва-едва, а может разгонять самую непроглядную тьму и служить другим путеводной звездой. Но все ли зависит от Мастера? Кто или что скрывается за видимым светом?

Когда: 22 июня в 17 часов и 19 часов

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200-300 рублей

Мюзикл "Монте-Кристо", Пермский академический Театр (16+)

Нет ничего страшнее, чем оказаться пленником собственных страстей. Нет ничего трагичней, чем стать заложником оскорбеённого самолюбия. Чужие зависть, ревность и страх отняли у молодого моряка Эдмона Дантеса имя, любовь, свободу. На долгие годы сама судьба, казалось, позабыла о нём, безымянном узнике мрачного замка Иф…

Но судьба бывает прихотлива. И вот уже высший свет Парижа трепещет от восторга при встрече с таинственным графом Монте-Кристо. Блестящий бал, сверкают бриллианты, плетутся интриги — и да свершится справедливое возмездие! Одна за другой слетают маски. Но кто же скрывается под маской самого Монте-Кристо? Есть ли в его сердце место любви или там навеки поселилось чувство мести? Кто в этом пёстром маскараде кукла, а кто кукловод?

Когда: 23 и 24 июня в 19 часов

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300-1 тыс. 500 рублей

Парк развлечений "ZOOроботы" (0+)

Более 30 суперсовременных роботов из США, Китая, Японии, Европы и России. Полный интерактив: трогай, общайся, создавай и управляй роботами. Аттракцион "Ожившие рисунки": создай своего персонажа и вдохни в него виртуальную жизнь. Тренажер силы джедаев: учимся перемещать предметы силой мысли. Робо-футбол: почувствуй себя тренером и приведи команду роботов к победе. Живой мир: обезьяны и рептилии. Послушай посмотри и подружись с нашими животными. И ещё десятки развлечений и сотни эмоций в развлекательном парке.

Когда: ежедневно до 14 июля с 11 до 20 часов

Где: Выставочный зал (ул. Севасстопольская, 12)

Стоимость: до 450 рублей (действуют льготы)

Выставка "Все свои" (12+)

Выставка "Все свои" объединяет творчество людей, для которых музей является местом, где человек выражает себя как сотрудника, как посетителя, как созидателя. Более 60 работ в таких материалах как: холст, бумага, дерево, керамика, металл и текстиль.

Впервые в стенах музея будут продемонстрированы работы разного смысла, содержания и уровня, объединенные общей сутью – творчеством человека, работающего в музее. Молодые художники работают в разных видах и техниках: графика, живопись, инсталляция, ткачество, скульптура.

Когда: вплоть до 30 июля

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Вход свободный!

Выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках" (братья Рудневы) (12+)

Творчество братьев Рудневых – трансформация литературных произведений в формат изобразительного искусства. Не являясь в полном смысле слова иллюстрациями, их картины – пример философского осмысления и авторской трактовки библейских и сказочных текстов. Зрители увидят творческий процесс создания живописного полотна: в определённые дни художники будут работать онлайн. Также гостей ждут авторские экскурсии.

Когда: вплоть до 30 июля

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Вход свободный!

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