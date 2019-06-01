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Погода в выходные будет солнечной, но без дождей не обойдется

Общество, 10:41 21 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Преимущественно солнечная погода ожидается в Тюмени в предстоящие выходные, 22 и 23 июня.

По данным центра Фобос, в субботу небо будет ясным. В ночные часы столбики термометров опустятся до шести градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 20.

В воскресенье во второй половине дня синоптики прогнозируют дожди, возможно грозы. В течение дня ожидается от плюс 19 градусов тепла.

Начало следующей недели пройдет без осадков. Днем 24 июня воздух прогреется до плюс 26 градусов. 25 и 26 июня дневная температура воздуха составит от 17 до 19 градусов тепла.

Любовь Голышева

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