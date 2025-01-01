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5,2 тысячи защитных устройств от птиц установят энергетики в Тюменской области

Общество, 10:57 10 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

5,2 тыс. защитных устройств от птиц у линий электропередач установят энергетики в Тюменской области, Югре и на Ямале. Об этом сообщает компания "Россети Тюмень".

Опоры высоковольтных ЛЭП оснастят антиприсадочными и защитно-барьерным оборудованием. Первое отпугивает птиц, мешает им строить гнезда на объектах энергоинфраструктуры. Второе защищает пернатых от контакта с гирляндами изоляторов и другими потенциально опасными для них элементами.

Всего с 2019 г. энергетики смонтировали на ЛЭП в трех регионах Западной Сибири почти 26 тыс. устройств защиты от птиц, направив на эти цели более 106 млн рублей.

Отметим, на реализацию технических мероприятий и повышение надежности электроснабжения макрорегиона с населением 3,8 млн человек компания в 2025 г. потратит около 26 млн рублей.

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# безопасность , электричество

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