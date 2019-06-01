Новые беговые дорожки на стадионе "Тобол" появятся в конце лета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Тобол" началась в Тобольске.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор ДЮСШ-2 Светлана Зайцева, сейчас идет полный демонтаж искусственного газона и старых беговых дорожек. Работы завершат 23 июня.

С 25 июня по 31 августа на стадионе будут проходить основные работы. На поле будет уложена искусственная трава GreenFields Evolution Pro. Также строители заменят беговые дорожки, будет проведен ремонт дренажной системы и устройство колодцев.

Всего на реконструкцию стадиона потратят 74 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Евгений Новосёлов