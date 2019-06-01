Патриотическая экспедиция "Сибиряки: дорогами побед" прошла в Тюменской области

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Ежегодная патриотическая экспедиция "Сибиряки: дорогами побед" стартовала от памятника Герою Советского Союза Николаю Кузнецову у главного здания Аграрного университета Северного Зауралья в День памяти и скорби, 22 июня, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В течение дня участники вело- и автопробега преодолели более 100 км по маршруту Тюмень – Червишево – Богандинский – Ялуторовск – Памятное. В каждом из населенных пунктов по пути следования участники экспедиции возложат цветы к памятникам погибшим и проведут уроки мужества для детей. Завершится экспедиция в школе с. Памятное Ялуторовского района, которой в этом году присвоено звание Николая Ивановича Кузнецова.

Эта акция проводится с 2011 года и за это время стала одной из самых массовых патриотических экспедиций в регионе, включающей десятки мероприятий и объединяющей тысячи жителей Тюменской области.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов подчеркнул, эта экспедиция стала доброй тюменской традицией и вносит большой вклад в патриотическую работу.

"В конце прошлого года в рамках партийного проекта единороссов "Оружие Победы" совместно с администрацией города мы открыли мемориал и памятник торпедному катеру "Комсомолец", который в годы войны создавали тюменцы. Этот памятник увековечил труд работников Тюменского судостроительного завода и подвиг военных моряков. А совсем недавно, 7 мая, партия провела большую акцию "Диктант Победы", в которой приняли участие 150 тысяч человек по всей стране. Уверен, что на будущий год "Диктант Победы" напишут еще больше тюменцев и жителей страны. Отрадно, что одним из победителей в Тюмени оказался выпускник школы №37 имени Героя Советского Союза Кузнецова Максим Лаврентьев", - сказал он.

В торжественном митинге, посвященном старту экспедиции, участников также приветствовал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"В девятый раз подряд мы собираемся на это мероприятие, - сказал он. - Все, что остается с нами - это память, которую мы знаем из документов, фильмов, которую нам передали деды, прадеды и рассказывают родители. И наша задача, священный долг — передать ее подрастающему поколению. Многое делается для того, чтобы эта память жила. У нас есть организации, которые занимаются патриотическим воспитанием, есть поисковые отряды, которые непосредственно прикасаются к истории и делают все, чтобы увековечить память неизвестно пропавших бойцов, стойко сражавшихся за родину. И сегодняшнее мероприятие — это еще один вклад в дело памяти. Благодарю всех тех, кто стоял у истоков создания этой экспедиции, и тех, кто присоединяются к ней".