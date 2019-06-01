В детском центре "Русичи" провели учебную эвакуацию

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Очередную тренировку по эвакуации людей в случае пожара в детском оздоровительно-образовательном центре "Русичи" провели сотрудники МЧС России, сообщает главное управление МЧС по Тюменской области.

Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Викуловскому муниципальному району особое внимание уделяли содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, наличию достаточного количества первичных средств пожаротушения, наличию инструкции о порядке действий работников и обслуживающего персонала на случай возникновения пожара, а также проверили уровень знаний обслуживающим персоналом и работниками своих обязанностей в случае чрезвычайной ситуации.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Викуловскому району провели инструктаж с обслуживающим персоналом о порядке действий в случае возникновения пожара, использования первичных средств пожаротушения, а также соблюдения требований пожарной безопасности.

Подводя итоги тренировки, начальник отдела Виталий Бранд отметил, что эвакуация прошла успешно. Все вопросы отработаны в полном объеме.