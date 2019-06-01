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Выставка "Одесский рассказчик" открылась в институте культуры

Общество, 09:13 25 июня 2019

ТГИК | Фото: ТГИК

Выставка "Одесский рассказчик", посвященная 120-летию со дня рождения Исаака Бабеля, открылась в научной библиотеке ТГИК (ул. Республики, 19, аудитория 109) 19 июня, сообщают организаторы.

На выставке представлены книги И. Бабеля и наиболее известные произведения одесских писателей, сборник "Воспоминания о Бабеле", грампластинки Л. Утесова, публикации о Соньке Золотой ручке.

Исаак Эмильевич Бабель родился в еврейском квартале, в Одессе. Он играл на скрипке, переводил с идиш и французского, служил в ВЧК, работал в типографии, был бойцом и политкомиссаром в коннице Буденного. О бандитской Одессе 20-х годов прошлого века рассказывали по-разному, но никто еще не писал о ней так смешно, как Бабель.

Выставка продолжит работу до 5 июля.

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# выставка , Исаак Бабель , ТГИК

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