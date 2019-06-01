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В День молодежи разыграют подарки от проекта #Тюменскоелето

Общество, 10:52 25 июня 2019

ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Первый розыгрыш подарков в рамках межведомственного проекта #Тюменскоелето состоится в областном центре в День молодежи, 29 июня, сообщает городской многопрофильный центр.

Напомним, проект реализуется уже несколько сезонов. В течение трех летних месяцев ежедневно департаменты по спорту и молодежной политике, образования, культуры администрации города на досуговых площадках организуются игровые программы творческой, спортивной, интеллектуальной, профилактической направленностей, а также конкурсы, эстафеты, викторины и т. д. На каждой площадке участникам выдают жетоны разных цветов, в зависимости от дня посещения. Тюменцы от 6 до 17 лет, накопившие жетоны, смогут принять участие в трех промежуточных розыгрышах - в День молодежи, День города и День физкультурника.

29 июня обменять накопленные жетоны можно будет на площади 400-летия Тюмени с 11 до 14 часов. Для участия в розыгрыше необходимо собрать не менее 6 жетонов разных цветов.

По итогам всего лета самые активные участники проекта поборются за главный приз – поездку в загородный детский центр на осенние каникулы.

С графиком работы площадок можно ознакомиться на портале "Тюмень-наш дом" в разделе "Лето".

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# День молодежи , дети , лето , площадь 400-летия Тюмени , розыгрыш

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