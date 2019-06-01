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Международный конкурс имени Чайковского тюменцы посетят онлайн

Общество, 19:16 25 июня 2019

из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Онлайн-трансляции XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского пройдут в Тюмени 26 и 27 июня. В рамках проекта "Виртуальный концертный зал" тюменцы увидят церемонию награждения лауреатов и гала-концерт, сообщает областной департамент культуры.

Международный конкурс им. П. И. Чайковского проходит с 17 по 29 июня. Площадками для его проведения стали ведущие концертные организации Москвы и Санкт-Петербурга, оснащенные оборудованием для проведения трансляций в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал".

26 июня в 19 часов 30 минут в Тюмени в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется официальное открытие онлайн-трансляции.

27 июня трансляция начнется в 19 часов 30 минут, 28 июня – в 20 часов 30 минут. Вход для зрителей свободный.

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# виртуальный концертный зал , конкурс , музыка

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