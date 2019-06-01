"БИНОМ" представил педагогам региона учебные пособия на образовательном форуме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 800 участников собрал областной педагогический марафон, посвященный 75-летию региона и 30-летию конкурса "Учитель года", который проводится в Тобольске, Тюмени, Ишиме 25-27 июня. Марафон сопровождает образовательный форум издательства "БИНОМ".

"Для "БИНОМа" это первое подобное мероприятие в Тюмени, но надеюсь, что по его итогам вы еще не раз пригласите нас. Мы постарались привезти к вам в гости наших ведущих авторов. Спасибо за гостеприимный прием", – поблагодарил генеральный директор издательства "БИНОМ" Денис Воробьев.

Образовательный форум собрал аншлаг в большом зале администрации Тюмени: послушать выступления ведущих авторов самых свежих учебных пособий для школ приехали со всего региона руководители учебных организаций, их заместители, методисты и учителя начальных классов, математики, физики, информатики. В фойе участников форума встретила выставка новых учебников "БИНОМа", рекомендованных Министерством образования и науки РФ.

Преподаватели информатики классов среднего звена школы № 92 пришли на семинар, чтобы лично ознакомиться с учебниками Людмилы Босовой – доктора педагогических наук, заслуженного учителя РФ, автора учебно-методического комплекса по информатике для основной и старшей школы. По этим пособиям педагоги еще не работали, но уже пролистали его онлайн.

"Нам показался он интересным – материал составлен грамотно. Он был рекомендован с 2018 года. Хотим пообщаться лично с автором, узнать подробнее об учебниках, узнать рекомендации к работе с пособием. Если он нас устроит, школа его приобретет", – поделилась планами педагог Татьяна Чернякова.

"Я расскажу, как не растерять тот потенциал, который мы накопили за 30 лет и благодаря которому мы являемся лидерами в информатике во всем мире", – анонсировала свой доклад Людмила Босова во время церемонии открытия форума.

Далее каждый спикер обозначил основные постулаты своего учебного пособия, чтобы сориентировать участников форума для более глубокой работы на четырех тематических секциях. Параллельно образовательная программа шла во Дворце творчества и спорта "Пионер". С тюменскими педагогами работали доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой элементарной математики и методики обучения математике Московского педагогического государственного университета, автор учебно-методического комплекса (УМК) по геометрии Владимир Смирнов, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, кандидат биологических наук, доцент, автор УМК по окружающему миру Александр Вахрушев, доктор педагогических наук, автор УМК по математике для начальной школы в системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова Эльвира Александрова и многие другие.

Ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат пояснила, что "БИНОМ", будучи соорганизатором форума, привез мощнейшую команду спикеров. В том числе Тюмень посетил легенда в мире педагогики – доктор психологических наук, профессор, академик Российской Академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов.

"Он предлагает такие идеи, которые каждый осмысляет для себя сам. На его выступление многие специалисты приехали издалека. Такие форумы в первую очередь важны руководителям образовательных учреждений: директорам, которым важно выстроить взаимоотношения в коллективе. Если учителю надо, а директору нет – то ничего не получится, ведь работать должна команда", – утверждает Ольга Ройтблат.

Задача ТОГИРРО – дать максимальный спектр материалов, чтобы тюменские учителя и руководители понимали, каким арсеналом знаний они могут владеть. Подобные форумы институт проводит регулярно. Идея педагогического марафона зародилась в 2002-2003 годах. Изучая результаты конкурса "Педагог года", специалисты отмечали, что сельские педагоги значительно слабее по уровню компетенции, чем их коллеги в областном центре. Будучи экспертом Всероссийского конкурса "Педагог года", Ольга Ройтблат привезла в родной регион лучшие практики.

"На всероссийском конкурсе я наблюдаю за конкурсантами и отмечаю, чьи практики будут интересны нашим преподавателям. Мы стали приглашать победителей и наших лучших тюменских педагогов и ездить по городам и селам региона. Чем гениальнее педагог, тем он доступнее. На этих марафонах мы показываем мастер-классы. Сегодня мы видим результат: по данным Министерства просвещения педагоги Тюменской области лидируют на федеральном конкурсе", – с гордостью резюмировала руководитель ТОГИРРО.

Ирина Ромашкина