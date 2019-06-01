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На областной телефон доверия поступило около трехсот звонков от пожилых тюменцев

Общество, 14:10 27 июня 2019

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Около трехсот пожилых тюменцев обратились за оказанием психологической помощи на областной телефон доверия 8-800-201-41-41 с марта по июль 2019 года. Телефон работает на базе Областного геронтологического центра в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает региональный департамент соцразвития.

Основные проблемы, с которыми обращаются пожилые люди и их родственники – это конфликтные ситуации с ближним кругом, одиночество, потеря социальных контактов, депрессивное состояние.

Важность того, что у граждан пожилого возраста появилась возможность заявить о своей проблеме, отмечает психолог. По словам специалиста, некоторые выговариваются и уже это является помощью, кто-то после звонка приходит к психологам на личный прием, а кому-то в процессе разговора удается найти выход из сложной ситуации.

Телефон доверия работает в будние дни с 8 до 16 часов. Звонок бесплатный и анонимный.

В процессе доверительной беседы консультанты окажут поддержку, помогут найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства. Обратиться за советом и помощью могут не только пожилые люди, но и их родственники.

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# инфографика , пожилые люди , психологи , телефон доверия

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