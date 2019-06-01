  • 28 июня 201928.06.2019пятница
  • USD63,0452
    EUR71,6635
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-восточный

ТюмГУ будет готовить магистрантов в сфере фитнеса и спорта

Общество, 12:53 28 июня 2019

группа "ARMSTRONG | Сеть фитнес - клубов | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "ARMSTRONG | Сеть фитнес - клубов | Тюмень" ВКонтакте

Новую магистерскую программу "Индустрия фитнеса и массового спорта" запускает Тюменский госуниверситет в 2019 году. Программа будет реализовываться в институте физической культуры, на нее выделено 10 бюджетных и 10 платных мест, сообщает пресс-служба вуза.

Уникальность программы заключается в том, что она ориентирована на подготовку магистров с исследовательскими и предпринимательскими компетенциями, способных стать лидерами в быстро развивающихся сферах здорового образа жизни и массового спорта, персональном и групповом тренинге, управлении фитнес-центром и спортивным клубом, коучинге в сфере здоровья и фитнес-образования. Магистры могут стать эффективными тренерами, педагогами, управленцами и исследователями.

В образовательной программе есть такие дисциплины, как "Бизнес-планирование и маркетинг в фитнесе и массовом спорте", "Метаболизм и основы рационального питания", "Профилактика заболеваний, аддикций и травматизма в спорте", "Персональный и групповой тренинг", "Психопедагогика массового спорта", "Управление проектами и коммуникационный маркетинг в фитнесе и массовом спорте" и другие.

С первого курса подготовка магистров будет идти через проектную деятельность в рамках научно-исследовательской работы и различных видов практик на базах лучших учреждений образования, фитнеса и спорта, реабилитационных центров Тюменской области и России. Основной базой для организации учебного и научно-исследовательского процесса магистрантов станет спорткомплекс ТюмГУ общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Как отметила руководитель программы, доктор педагогических наук, профессор Ирина Манжелей, бакалавры и специалисты, независимо от профиля профессиональной подготовки, уже могут приступить к сдаче вступительных экзаменов в магистратуру в форме тестирования.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# массовый спорт , профессиональное обучение , ТюмГУ , фитнес

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 28.06.2019В Тобольске хозпостройку раскрасят по мотивам сказки "Конек-горбунок"
13:59 28.06.2019Воспитанники школы "Этюд" получили призы на международном конкурсе
13:48 28.06.2019Соотечественники выбирают для проживания районы Тюменской области
13:37 28.06.2019Ямальские многодетные семьи получат авансовую компенсацию на отдых