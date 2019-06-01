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Законопроект о сокращении рабочего дня для жительниц сел приняла Госдума

Общество, 18:54 28 июня 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Поправки в Трудовой кодекс России в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности, приняла Государственная дума в первом чтении, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Поправки инициировали Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты фракции "Единая Россия".

"Законопроектом мы гарантируем женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе", — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, после принятия закона женщинам на селе будет гарантирована повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

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# Госдума , законотворчество , режим работы

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