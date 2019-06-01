Тюменцы предлагают следить за чистотой воздуха в режиме онлайн

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Создать в городах с населением более 100 тысяч человек информационно-аналитическую систему качества атмосферного воздуха. С таким предложением в адрес федеральных властей обратились тюменские представители партийного проекта "Чистая страна".

"Такая система позволит автоматически, в онлайн-режиме, контролировать вредные выбросы, - говорит руководитель тюменского общественного совета проекта "Чистая страна" Елена Острягина. - Все это мы видим в рамках общего, национального мониторинга состояния атмосферного воздуха с обязательной публикацией таких данных в Интернете".

Кроме того, общественники-экологи выступают за увеличение количества метеорологических постов в городах.

"Необходимость этого уже ощущается в Тюмени. Во время обсуждения резолюции всероссийского экологического форума "Чистая страна" говорили о недостаточном количестве действующих постов. Тюмень растет и состояние воздуха в различных районах города нуждается в повышенном контроле. Именно поэтому наши активисты выступили с инициативой внесения изменений в федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части снижения загрязнения атмосферного воздуха, чему также должно способствовать расширение территории лесопарковых зеленых поясов вокруг городов", - отметила Елена Острягина.