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Парад лекторов для первокурсников подготовили в ТюмГУ

Общество, 17:05 01 июля 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Парад лекторов – выступления высококлассных специалистов из ведущих университетов и научно-исследовательских организаций мира организуют с начала учебного года для первокурсников ТюмГУ по особым дисциплинам бакалавриата, сообщает пресс-служба вуза.

Эти лекции объединят студентов двух направлений: тех, кто изучает дисциплины "Россия и мир" и "Цифровая культура" и тех, кто выбрал "Принципы естественнонаучного познания" и "Философия: технологии мышления".

По этим ядерным дисциплинам бакалавриата перед первокурсниками выступят: руководитель Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра ФИ Анатолий Багашев, философы, преподаватели МГУ им. Ломоносова Александр Ветушинский и Станислав Гавриленко, профессор Томского госуниверситета, автор книги "Цифровая культура: горизонты искусственной жизни" Дмитрий Галкин, доценты национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" историк Александр Марей и антрополог Николай Ссорин-Чайков.

Одним из приглашенных лекторов станет кристаллограф-теоретик, химик, профессор РАН, член Европейской академии, профессор Сколтеха Артем Оганов.

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# наука , преподаватели , студенты , ТюмГУ

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