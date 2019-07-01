Парад лекторов для первокурсников подготовили в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Парад лекторов – выступления высококлассных специалистов из ведущих университетов и научно-исследовательских организаций мира организуют с начала учебного года для первокурсников ТюмГУ по особым дисциплинам бакалавриата, сообщает пресс-служба вуза.

Эти лекции объединят студентов двух направлений: тех, кто изучает дисциплины "Россия и мир" и "Цифровая культура" и тех, кто выбрал "Принципы естественнонаучного познания" и "Философия: технологии мышления".

По этим ядерным дисциплинам бакалавриата перед первокурсниками выступят: руководитель Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра ФИ Анатолий Багашев, философы, преподаватели МГУ им. Ломоносова Александр Ветушинский и Станислав Гавриленко, профессор Томского госуниверситета, автор книги "Цифровая культура: горизонты искусственной жизни" Дмитрий Галкин, доценты национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" историк Александр Марей и антрополог Николай Ссорин-Чайков.

Одним из приглашенных лекторов станет кристаллограф-теоретик, химик, профессор РАН, член Европейской академии, профессор Сколтеха Артем Оганов.