Врачи спасли пожилого тюменца, нарушившего диету
Пожилого тюменца, у которого пошла изо рта кровь, спасли медики 30 июня. Врачей вызывал прохожий в сквере "Прощание", передает областная станция скорой медицинской помощи.
Мужчина сообщил диспетчеру 03, что дедушке сильно плохо и он жалуется на боли в желудке.
На экстренный вызов бригада прибыла через 10 минут. Медики сразу приступили к обследованию: давление оказалось ниже нормы, ЭКГ никаких проблем с сердцем не выявила. Со слов пострадавшего, рвота с кровью и слабость у него возникли сегодня, а накануне он нарушил диету, съев пережаренную пищу.
Поставив предварительный диагноз "острый панкреатит", осложнившийся желудочно-кишечным кровотечением, медики установили мужчине внутривенный катетер и доставили его в областную больницу № 2.
В настоящее время пациента перевели в общую палату, его состояние расценивается как удовлетворительное.