Врачи спасли пожилого тюменца, нарушившего диету

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожилого тюменца, у которого пошла изо рта кровь, спасли медики 30 июня. Врачей вызывал прохожий в сквере "Прощание", передает областная станция скорой медицинской помощи.

Мужчина сообщил диспетчеру 03, что дедушке сильно плохо и он жалуется на боли в желудке.

На экстренный вызов бригада прибыла через 10 минут. Медики сразу приступили к обследованию: давление оказалось ниже нормы, ЭКГ никаких проблем с сердцем не выявила. Со слов пострадавшего, рвота с кровью и слабость у него возникли сегодня, а накануне он нарушил диету, съев пережаренную пищу.

Поставив предварительный диагноз "острый панкреатит", осложнившийся желудочно-кишечным кровотечением, медики установили мужчине внутривенный катетер и доставили его в областную больницу № 2.

В настоящее время пациента перевели в общую палату, его состояние расценивается как удовлетворительное.