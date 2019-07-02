Тюменцам предлагают выбрать удобное время для зарядки в выходные

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Опрос-розыгрыш, который поможет определить, в какое время тюменцам удобно собираться на тренировки по выходным, организовал департамент по спорту и молодежной политике администрации города, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

С установлением хорошей погоды появляется все больше желающих заниматься спортом в будни, а также в выходные – проект “Спортивный заряд” набирает обороты. Чтобы выяснить, в какое время тюменцам удобнее собираться на тренировку по выходным, в официальной группе департамента во ВКонтакте запущен опрос.

Участники не только помогут определиться со временем проведения тренировок, но и имеют шанс получить подарок – сертификат в семейный парк развлечений "Атмосфера". Условия участия в розыгрыше прописаны в посте.

Напомним, зарядки проекта “Спортивный заряд” проходят по вторникам и пятницам на большинстве площадок в 8 часов 30 минут, а на площади Европы — в 6 часов 30 минут. Список площадок можно найти на сайте "Тюмень – наш дом", а также в группах "Спорторганизаторы Тюмени" и "Спортивный заряд".