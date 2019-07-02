Выпускница Школы социального предпринимательства открыла досуговый центр в селе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Досуговый центр "Эридан" открыла в селе Новая Заимка выпускница Школы социального предпринимательства Мария Фельгер. Ранее она защитила свой проект об открытии студии для детей и взрослых в селе, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Потребность в квалифицированном досуге в селе существовала давно. Ближайшие организации, оказывающие услуги в области культуры и спорта и предоставляющие возможность для развития детей, находились на расстоянии 35 км от села.

Сегодня Мария Фельгер - индивидуальный предприниматель. Ее досуговый центр работает по трем направлениям: отделение греко-римской борьбы для детей 7-14 лет, отделение хореографического искусства для детей 3-12 лет, фитнес-студия для подростков с 14 лет и взрослых.

В центре работают квалифицированные специалисты, занятия посещают более 100 жителей села и близлежащих населенных пунктов. В перспективе запланировано открытие отделений раннего развития детей, декоративно-прикладного искусства, а также вокально-инструментального отделения.

В настоящее время Школа социального предпринимательства работает в Абатском, Исетском, Голышмановском районах и в Тюмени. В районах в 2019 году в проекте участвуют более 50 человек, каждый из которых пришел со своей идеей. Участники школы могут не только получить практические навыки в разработке маркетинговой стратегии, финансового плана, но и воплотить свою идею в реальный бизнес-проект. Еще одна группа из 37 участников работает в Тюмени.