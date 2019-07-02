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Уникальную вакцину против лихорадки Эбола представила Россия в Конго

Общество, 15:49 02 июля 2019

72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Уникальную вакцину против лихорадки Эбола представили российские специалисты на Международной конференции по вопросам вакцинации против инфекции, которая прошла в Конго 28-29 июня, сообщает Роспотребнадзор.

Вакцина разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Она прошла все стадии регистрации и является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире. Созданная пептидная вакцина значительно отличается от применяемых западных аналогов отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции.

Выступление представителей Роспотребнадзора вызвало большой интерес у участников конференции и руководства Республики Конго. По результатам презентации рассматривается вопрос о поставках и применении российской вакцины "ЭпиВакЭбола" на территории страны для борьбы с продолжающейся эпидемией лихорадки Эбола.

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# вакцина , вакцинопрофилактика , Ростпотребнадзор

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15:49 02.07.2019Уникальную вакцину против лихорадки Эбола представила Россия в Конго