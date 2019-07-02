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Надписи "Снимите наушники" появились перед пешеходными переходами в Тюмени

Общество, 14:42 02 июля 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Надписи "Снимите наушники" нанесли перед пешеходными переходами подростки из волонтерского отряда тюменского центра профилактики и реабилитации, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Активисты волонтерского отряда объяснили пешеходам, что при переходе проезжей части не стоит пользоваться наушниками и другими гаджетами, необходимо прерывать телефонные разговоры и отключать музыку, чтобы слышать звук подъезжающего автомобиля и звуковые сигналы.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Для привлечения пешеходов к соблюдению норм поведения на дороге активисты волонтерского отряда "Экшн" нанесли надписи "Сними наушники" перед пешеходными переходами в районе Цветного бульвара.

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# безопасность , волонтеры , пешеходы , подростки

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