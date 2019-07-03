  • 3 июля 20193.07.2019среда
  • USD63,2265
    EUR71,4080
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер юго-восточный

Работники тюменской ГИБДД отметили профессиональный праздник

Общество, 13:21 03 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профессиональный праздник работники тюменской Госавтоинспекции отметили 3 июля. Поздравления с 83 годовщиной со дня создания в стране инспекции дорожного движения прозвучали в главном управлении, также в этот день наградили сотрудников, отмеченных за добросовестную работу.

"Сегодня многое делается для компьютеризации, оснащения современными средствами контроля безопасности движения, но никакая техника не заменит инспектора, который занимается регулированием движения на дороге", - заметил, поздравляя коллег, глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С каждым годом растет число водителей и транспортных средств на дорогах Тюменской области, появляются новые путепроводы и развязки. Все это требует от сотрудников Госавтоинспекции высокого профессионализма, считает заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"От вас во многом зависят сегодня здоровье и безопасность жителей нашего региона. Благодаря вашему мужеству и умению подходить к выполнению поставленной задачи, поддерживается высокий уровень безопасности на наших дорогах", - отметил он.

Отметим, Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда было утверждено "Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP". С июня 1998 года ГАИ – Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, а с июля 2002 года – вновь Госавтоинспекция (ГАИ).

﻿

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , Руслан Кухарук , Сергей Шустов , Юрий Алтынов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:22 03.07.2019О ситуации на дорогах рассказали журналистам сотрудники Ишимской госавтоинспекции
15:11 03.07.2019Шарохинский фестиваль в Голышманово собрал гостей со всей России
15:00 03.07.2019Жителям Сладковского района рассказали о мерах соцподдержки
14:49 03.07.2019Новая школа в Суходолье в Тюмени откроется 1 сентября