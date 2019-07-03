Работники тюменской ГИБДД отметили профессиональный праздник

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профессиональный праздник работники тюменской Госавтоинспекции отметили 3 июля. Поздравления с 83 годовщиной со дня создания в стране инспекции дорожного движения прозвучали в главном управлении, также в этот день наградили сотрудников, отмеченных за добросовестную работу.

"Сегодня многое делается для компьютеризации, оснащения современными средствами контроля безопасности движения, но никакая техника не заменит инспектора, который занимается регулированием движения на дороге", - заметил, поздравляя коллег, глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С каждым годом растет число водителей и транспортных средств на дорогах Тюменской области, появляются новые путепроводы и развязки. Все это требует от сотрудников Госавтоинспекции высокого профессионализма, считает заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"От вас во многом зависят сегодня здоровье и безопасность жителей нашего региона. Благодаря вашему мужеству и умению подходить к выполнению поставленной задачи, поддерживается высокий уровень безопасности на наших дорогах", - отметил он.

Отметим, Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда было утверждено "Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP". С июня 1998 года ГАИ – Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, а с июля 2002 года – вновь Госавтоинспекция (ГАИ).

Николай Ступников