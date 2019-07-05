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Тюменцы могут заявить о себе на международном фотоконкурсе

Общество, 09:13 05 июля 2019

Елены Наконечной | Фото: Елены Наконечной

Ко Всероссийскому дню матери Дарвиновский музей приурочил фотоконкурс "Материнство" для фотографов-профессионалов и талантливых любителей со всей России и ближнего зарубежья. Дедлайн 21 октября.

Организаторы ждут фотоистории о любви, семейных ценностях и отношениях между близкими людьми.

К участию допускаются фотографы старше 16 лет из любых стран. Можно заявить не более 5 фотографий от одного автора. Обработка в фоторедакторе не должна искажать содержание снимка.

Необходимо приложить анкету участника конкурса.

Отбор фотографий с 21 по 27 октября. Лучшие будут опубликованы в фотогалерее на сайте музея 4 ноября.

Фотографии присылать на почту photo@darwinmuseum.ru с пометкой "Фотоконкурс "Материнство"

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# День матери , материнство , фотоконкурс

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