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Жителя Ялуторовского района задержали с наркотиками

Происшествия, 19:05 05 июля 2019

отдел МВД России «Тюменский» | Фото: отдел МВД России «Тюменский»

Жителя Ялуторовского района с наркотиками задержали полицейские в лесу вблизи поселка Боровский. При 50-летнем мужчине оказался сверток с N-метиэфедроном, сообщает отдел МВД России "Тюменский".

При досмотре автомобиля в багажнике полицейские обнаружили сверток с неизвестным веществом. Задержанного доставили в отдел. Эксперты установили, что изъятое вещество - N-метиэфедрон.

Ранее судимый мужчина рассказал, что заказал наркотики через Интернет и приехал забрать заказ в Тюменский район. Как только он нашел закладку и выехал на трассу, его остановили сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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