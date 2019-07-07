Еще один современный птичник вошел в строй на "Тюменском бройлере"

Фото: птицефабрики «Тюменский бройлер» Фото: птицефабрики «Тюменский бройлер»

Еще один современный птичник, второй в этом году, введен в эксплуатацию на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер".

"Птичник рассчитан он на более чем 80 тысяч голов. Первых цыплят накануне мы уже заселили. Таким образом, число новых птичников мы уже довели до пяти, причем каждый из них по производительности почти в три раза превышает показатели наших старых производственных помещений", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

В начале августа на "Тюменском бройлере" планируют закончить строительство шестого птичника, завершив вторую очередь инвестпроекта.

21:14