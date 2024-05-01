6 млрд 544 млн рублей заработали санатории Тюменской области за 2023 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6 млрд 544 млн рублей заработали санатории Тюменской области за 2023 год. Это на 44 % больше, чем в 2022 году. По данному показателю регион на седьмом месте российского рейтинга, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

При этом чистая прибыль за год составила 1 млрд 328 млн рублей, это пятый результат по стране. Опередили регион Московская область, где санатории за год заработали 8,2 млрд рублей, и Башкортостан – 7,5 млрд рублей. Чуть меньше, чем в Тюменской области, доход получили здравницы Татарстана – 5,6 млрд рублей, Пермского края – 4,3 млрд рублей и Санкт-Петербурга – 3,5 млрд рублей.

Возглавили рейтинг курорты Краснодарского края с доходом в 60 млрд рублей и Ставропольского - 42 млрд рублей, Крым - 13,5 млрд рублей, Алтайский край - 10,3 млрд рублей.

По оценке члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, высокий спрос на услуги санаторно-курортных учреждений в постпандемийные годы не просто временное явление, а долгосрочный восходящий тренд. Регионам необходимо создавать максимально благоприятные условия и возможности для строительства новых современных здравниц.