Федор Конюхов отправится из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями

| Фото: konyukhov.ru | Фото: konyukhov.ru

Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку, пишет РИА Новости.

Ранее Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский успешно совершили полет на самолете с солнечными батареями из Москвы в Крым. За два световых дня экипаж преодолел 1,7 тыс. км. Следующим этапом станет полет через всю Россию - от Москвы до Камчатки, через Уральские горы и Байкал.

По словам Конюхова, подобный полет на столь длительное расстояние имеет важное значение для науки и станет вторым этапом перед одиночным беспосадочным перелетом вокруг света на энергии солнца, который запланирован на 2021 год.

"Пока идет проектирование самолета на солнечных бактериях, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток, мы проводим испытательные полеты на прототипе – самолете "Летающая Лаборатория", - сказал Конюхов.

Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов.