Тюменские медики выходят на зарядку в честь 75-летия региона

| Фото: Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины | Фото: Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины

К флешмобу медицинских организаций #начниссебя присоединился коллектив городской поликлиники № 12. Главврач личным примером воодушевила своих коллег на велопрогулку, сообщает Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Медицинские работники нашли прекрасный повод - празднование 75-й годовщины со дня образования Тюменской области.

Флешмоб направлен на профилактику заболеваний, факторами риска для которых являются низкая физическая активность, избыточный вес, нездоровое питание, повышенное артериальное давление.

В рамках подготовки к флешмобу необходимо записать короткий креативный мотивирующий видеоролик о пользе ведения здорового образа жизни с участием сотрудников медицинской организации (хронометраж не более минуты) и выложить в официальной группе социальной сети ВКонтакте с обязательным хэштегом - #начниссебя и ссылкой на аккаунт медицинской организации, которой передается эстафета флешмоба.

Идею внутрикорпоративного флешмоба поддержал департамент здравоохранения Тюменской области.