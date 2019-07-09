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Голышмановец грозил убийством администратору отеля

Происшествия, 12:05 09 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в угрозе убийством задержали сотрудники полиции в Голышманово. Конфликт местного жителя с администратором отеля закончился уголовным делом, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение о том, что в одной из гостиниц неизвестный мужчина угрожает сотруднику. Прибывшие на место полицейские выяснили, что 45-летний местный житель начал угрожать убийством администратору. Мужчина схватил потерпевшую за шею и ударил головой об стену.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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# Голышмановский район , полиция , уголовное дело , угроза убийством

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