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Тюменцев зовут на вечер авторской песни "Пронесем любовь через века!"

Общество, 11:21 09 июля 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Вечер авторской песни "Пронесем любовь через века!" начнется в библиотеке № 1 (ул. Александра Матросова, 27/1) в Тюмени 9 июля в 15 часов, сообщают организаторы.

Гости библиотеки узнают историю праздника, познакомятся с его символом – ромашкой, которая с древних времен была знаком любви, прослушают рассказ о покровителях праздника – Петре и Февронии.

Замечательным подарком для гостей станет выступление тюменского поэта и барда Константина Коробицына. В его исполнении прозвучат песни "Подожди, не спеши, не злословь…", "Сели на полянку…", " Люди – птицы" и другие.

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# концерт , праздник

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