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В честь дня рождения Тюменской области состоится ледовый турнир

Спорт, 11:54 10 июля 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Хоккейный турнир, посвященный Дню образования Тюменской области, состоится во Дворце спорта с 27 по 29 августа, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Соперниками подопечных Михаила Звягина станут челябинский "Челмет", "Сокол" из Красноярска и "Номад" из Нур-Султана.

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# Тюменская область , ХК Рубин , хоккей

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