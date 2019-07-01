Линию обороны "Рубина" укрепит Андрей Алексеев
Андрей Алексеев | Фото: ХК "Рубин"
Линию обороны укрепит 23-летний Андрей Алексеев. Руководство ХК "Рубин" подписало с ним контракт, сообщает пресс-служба клуба.
Андрей Алексеев является уроженцем и воспитанником казанского хоккея. В чемпионате ВХЛ выступал за "Барс" из столицы Татарстана, волжскую "Ариаду", "Сарыарку" из Караганды и "Ценг Тоу".
В китайском клубе Алексеев провел 11 матчей минувшего сезона, по ходу которого также поиграл за "Темиртау" в чемпионате Казахстана.
Всего в ВХЛ в активе новобранца "Рубина" – 120 поединков.