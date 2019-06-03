В ВХЛ приняли новых участников

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Четыре новых клуба приняли в Высшую хоккейную лигу, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

О том, что ВХЛ со следующего сезона будет выглядеть иначе, стало известно на подведении итогов чемпионата 2018-2019 в Сочи.

Здесь представили новые клубы, вступающие в лигу. Третьей казахстанской дружиной станет "Номад" из столицы соседнего государства Нур-Султана. На протяжение трех последних сезонов "Номад" играл в финале чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграв золотые медали. Команда является фарм-клубом выступающего в КХЛ "Барыса".

В элите играет и нижегородское "Торпедо". В ВХЛ же с нового сезона появится коллектив "Торпедо-Горький". Он также будет представлять Нижний Новгород.

Четвертой страной в чемпионате лиги станет Узбекистан - принят ташкентский клуб "Хумо".

Таким образом, в ВХЛ точно станет больше 30 команд. Это подтолкнуло лигу к новой структуре проведения чемпионата. Со следующего сезона в ВХЛ будет введено деление по дивизионам и конференциям. Группы сформируют с учетом логистики в целях оптимизации расходов клубов. Структура и календарь будут обнародованы в июле.