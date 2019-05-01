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"Рубин" вернул своего воспитанника

Спорт, 15:05 28 мая 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

ХК "Рубин" и столичная "Звезда", также выступающая в чемпионате Высшей хоккейной лиги, произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В Москву отправился защитник Егор Брютов. Минувший сезон стал для 17-летнего игрока первым на взрослом уровне. Он отыграл 67 матчей, набрав 4 (1+3) очка.

Взамен "Рубин" получил денежную компенсацию и вернул своего воспитанника. В Тюмень из "Звезды" перешел 24-летний форвард Павел Зыков. Уроженец областного центра дебютировал в КХЛ в сезоне 2014/2015 в составе "Автомобилиста" из Екатеринбурга. За "Звезду" он играл четыре последних сезона. В минувшем чемпионате ВХЛ в активе Павла 23 матча и 10 (5+5) очков.

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# ВХЛ , Павел Зыков , ХК "Рубин" , хоккей

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