ХК "Рубин" подписал контракт с Дмитрием Лютовым

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Защиту тюменского клуба укрепит действующий чемпион Высшей хоккейной лиги Дмитрий Лютов, сообщает пресс-служба ХК "Рубин.

Защитнику 30 лет. Минувший сезон он начал в питерском "Динамо". Затем перебрался в Караганду. В плей-офф в составе "Сарыарки" Лютов в 19 матчах отдал две голевые передачи, проводя на льду в среднем по 20 с половиной минут.

Дмитрий Лютов – уроженец и воспитанник питерского хоккея. В ВХЛ он играет все девять сезонов существования лиги. В его активе больше 400 матчей и 104 (17+87) набранных балла. Также Лютов пробовал силы в КХЛ, проведя 28 матчей за хабаровский "Амур".