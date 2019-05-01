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У тюменского "Рубина" появился новый голкипер

Спорт, 13:27 29 мая 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

После продления контракта с основным голкипером клуба Егором Назаровым, руководство ХК "Рубин" нашло ему сильного напарника, сообщает пресс-служба коллектива.

Новичком "Рубина" стал 22-летний Алексей Артамкин. Молодой вратарь является воспитанником ярославского хоккея. В системе "Локомотива" он играл до 2016 года, начав профессиональную карьеру выступлениями в МХЛ и МХЛ-Б за молодежные команды железнодорожников.

Последние три сезона Артамкин провел в Череповце. В чемпионате МХЛ 2016/2017 Алексей помог "Алмазу" дойти до полуфинала плей-офф. И уже в следующем сезоне голкипера стали привлекать за "Северсталь" в Континентальной хоккейной лиге. В элите за два последних года Артамкин провел 15 встреч.

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# Алексей Артамкин , ВХЛ , Егор Назаров , ХК Рубин , хоккей

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