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Тюменский ХК "Рубин" сделал мощное усиление

Спорт, 13:37 21 июня 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

ХК "Рубин" пополнил сильный форвард Никита Ядроец, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Нападающему 26 лет. Он является уроженцем Беларуси и воспитанником витебского хоккея. В Россию форвард перебрался в 2015 году. Четыре последних сезона он выступал за альметьевский "Нефтяник". В 2016 году стал чемпионом ВХЛ.

Всего в лиге Никита провел за татарстанский коллектив 205 матчей и набрал 95 (41+54) очков. Ядроец выступает на позиции центрфорварда и стабильно все последние годы выигрывает больше 50 процентов вбрасываний.

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# ВХЛ , Никита Ядроец , ХК Рубин , хоккей

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