Тюменский "Рубин" начнет "регулярку" в Караганде

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Чемпионат Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин" начнет в Караганде 5 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Опубликован календарь состязаний ВХЛ сезона 2018-2019 годов.

Программу турнира откроет поединок в Караганде, где 5 сентября встретятся финалисты плей-офф прошлого сезона – "Сарыарка" примет "Рубин". А 7 сентября подопечные Михаила Звягина в Нур-Султане сыграют с "Номадом". Через два дня рубиновцы в Усть-Каменогорске сойдутся с "Торпедо". В Новокузнецке с "Металлургом" тюменцы проведут поединок 11 сентября.

Первый домашний матч тюменская команда сыграет 18 сентября с "Молотом-Прикамьем" из Перми. Ижевская "Ижсталь" выкатит на лед Дворца спорта 20 числа. Третьим домашним соперником в сезоне для "Рубина" 22 сентября станет "Нефтяник" из Альметьевска. Противостояние с нефтекамским "Торосом" тюменцы проведут при своих болельщиках через два дня. В первый день октября рубиновцы примут "Югру" из Ханты-Мансийска.

Регулярный чемпионат "Рубин" завершит 18 февраля, принимая "Сарыарку".

"Рубин" будет играть в одном из четырех дивизионов. В него также войдут "Ермак" (Ангарск), "Металлург" (Новокузнецк), "Номад" (Нур-Султан), "Сарыарка" (Караганда), "Сокол" (Красноярск), "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Югра" (Ханты-Мансийск).

С этими командами рубиновцы проведут по одному матчу дома и в гостях. Также по два раза тюменцы встретятся с представителями второго дивизиона Восточной конференции, в который войдут следующие клубы: "Горняк" (Учалы), "Зауралье" (Курган), "Ижсталь" (Ижевск), "Молот-Прикамье" (Пермь), "Нефтяник" (Альметьевск), "Торос" (Нефтекамск), "Челмет" (Челябинск) и "Южный Урал" (Орск).

С участниками Западной конференции "Рубин" проведет по одному поединку. С такими командами, как "Динамо" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Тверь), "Звезда" (Москва), "ОЭРДЖИ" (Пекин), "СКА-Нева" (Санкт-Петербург), "Химик" (Воскресенск), "Хумо" (Ташкент) и "Ценг Тоу" (Цзилинь) тюменцы сыграют только на выездах. А вот "Барс" (Казань), "Буран" (Воронеж), "Дизель" (Пенза), "Лада" (Тольятти), "Торпедо-Горький" (Нижний Новгород), ХК "Рязань", ХК "Тамбов" и ЦСК ВВС (Самара) рубиновцы примут на домашней площадке.

Также каждая команда проведет по шесть дополнительных встреч с представителями своей конференции. Таким образом, в рамках регулярного чемпионата "Рубин" сыграет 52 матча.