Более четырнадцати тысяч абитуриентов подали документы в ТюмГУ

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

14 тыс. 696 заявлений на направления подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной и заочной формам обучения подали абитуриенты в Тюменский госуниверситет с начала приемной кампании 2019 года. Это на 1 тыс. 586 заявлений больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба вуза.

При этом учиться очно на бакалавриате пожелали 13 тыс. 465 ребят, на магистратуре – 229. На заочную форму обучения принято 659 заявлений от желающих обучаться на бакалавриате, 343 – на магистратуре. По данным на 8 июля документы подали 32 стобалльника и 11 олимпиадников.

По словам руководителя управления по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися Дарьи Рейн, все больше абитуриентов привлекает возможность подачи документов дистанционно, через личный кабинет. По сравнению с 2018 годом через сайт вуза подано на 10% заявлений больше.

"В целом цифровые сервисы стали вызывать больше доверия и уверенности, что все с документами будет в порядке. Абитуриентов интересуют сроки приема документов, количество баллов, получаемое ими за такие достижения, как сдача нормативов ГТО, дополнительные баллы за сочинение, волонтерскую книжку, аттестат с отличием, спортивные и интеллектуальные достижения", - рассказала она.

Родителей чаще интересуют проходные баллы, сроки приема документов, перечень вступительных испытаний и количество минимальных баллов необходимых для поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Также родители задают вопросы по поводу предоставления мест в общежитиях, квалификации преподавателей в университете, размере академической стипендии, транспортной логистике.