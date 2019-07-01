Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны произошло семьдесят шесть лет назад

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее встречное танковое сражение Второй мировой войны.

В полосе советского Центрального фронта после начала своего наступления 5 июля 1943 года немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону советских войск, но на южном фасе Курской дуги сложилась критическая обстановка.

В первый день противник ввел в сражение до 700 танков и штурмовых орудий, поддержанных авиацией. Главные усилия он бросил на прохоровское направление, сделав попытку захватить Курск ударом с юго-востока.

Советское командование решило нанести контрудар по вражеской группировке.

12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны. С обеих сторон участвовало до 1 тыс. 200 танков и самоходных орудий.

Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. Советские войска потеряли 500 танков из 800. Немцы потеряли 300 танков из 400. Для них это была катастрофа. Теперь самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена.

Генерал Гейнц Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, писал: "Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя...и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней".

12 июля 1943 года произошел перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне.

15 июля советские войска нанесли удар по врагу войска правого крыла Центрального фронта. 5 августа войска Брянского фронта освободили Орел. В тот же день войска Степного фронта освободили Белгород.

Вечером 5 августа в Москве в честь войск, освободивших эти города, впервые был произведен артиллерийский салют. В ходе ожесточенных боев войска Степного фронта при содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов 23 августа освободили Харьков.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".