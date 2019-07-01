Тюменец получил год исправительных работ за фальшивые права

| Фото: www.65.media | Фото: www.65.media

К исправительным работам приговорен в Тюмени водитель за езду по фальшивым правам. Ранее тюменца, пьяным севшего за руль, лишили прав, сообщает прокуратура области.

В ноябре 2018 года жителя областного центра привлекли к уголовной ответственности за пьяную езду. Мужчина получил 200 часов обязательных работ и лишился водительских прав на два года. Но уже в феврале 2019 года он купил фальшивые права на чужую фамилию.

28 мая его автомобиль остановил инспектор ДПС. Предъявленное тюменцем водительское удостоверение вызвало подозрение у сотрудника полиции. Выяснилось, что оно поддельное.

Суд назначил подсудимому год исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.