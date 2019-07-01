  • 10 июля 201910.07.2019среда
  • USD63,7660
    EUR71,4626
  • В Тюмени 23..25 С 6 м/с ветер юго-восточный

Тюменец получил год исправительных работ за фальшивые права

Происшествия, 12:38 10 июля 2019

www.65.media | Фото: www.65.media

К исправительным работам приговорен в Тюмени водитель за езду по фальшивым правам. Ранее тюменца, пьяным севшего за руль, лишили прав, сообщает прокуратура области.

В ноябре 2018 года жителя областного центра привлекли к уголовной ответственности за пьяную езду. Мужчина получил 200 часов обязательных работ и лишился водительских прав на два года. Но уже в феврале 2019 года он купил фальшивые права на чужую фамилию.

28 мая его автомобиль остановил инспектор ДПС. Предъявленное тюменцем водительское удостоверение вызвало подозрение у сотрудника полиции. Выяснилось, что оно поддельное.

Суд назначил подсудимому год исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фальшивые права

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:10 10.07.2019Сотрудница клининговой компании "очистила" квартиру тюменки от золота
12:38 10.07.2019Тюменец получил год исправительных работ за фальшивые права
11:32 10.07.2019Тюменец продал жителю Новосибирска "Лексус" с миллионными долгами
10:59 10.07.2019Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, выпавшего из окна в Тобольске