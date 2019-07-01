Бесплатные мероприятия в Тюмени на 10-17 июля
Афиша Тюмень | КтоКуда72 подготовила перечень бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. Тюменцам предлагают посетить кинопоказы, выставки, творческие встречи и многое другое.
Искристый набережник
Когда: 10 июля в 20 часов
Где: главный ярус набережной Туры, у памятника Берингу
Здесь можно петь, подпевать, играть на музыкальных инструментах, плясать, читать стихи, делиться радостью с другими и просто наслаждаться творческой уютной атмосферой. Мероприятие состоится при теплой и солнечной погоде.
Показ фильма "Достучаться до небес"
Когда: 10 июля в 21 час
Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный.
Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы.
Sensual Party
Когда: 10 июля с 21 часа до полуночи
Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)
Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.
Игротека от магазина "Мосигра"
Когда: по средам - с 18 до 21 часа, по воскресеньям - с 14 до 17 часов
Где: по средам - в пиццерии "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2), по воскресеньям - в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)
Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.
Открытие выставки Олега Фёдорова
Когда: 11 июля в 19 часов
Где: отделение Союза художников (ул. Холодильная, 124)
Олег Фёдоров — художник и поэт, член Союза художников России. Участник и автор различных художественных проектов и выставок. Приходите, чтобы насладиться живописью, графикой, послушать стихи в исполнении автора.
Показ фильма "Начало"
Когда: 11 июля в 21 час
Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)
Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил.
Мастер-класс "Путешествие как стиль жизни"
Когда: 11 июля в 19 часов
Где: "Своя компания", ул. Республики, 163
Количество мест ограничено.
Спикер: директор Клуба путешественников Ксения Дудник
На travel-встрече вы узнаете:
- чем живет туристический рынок?
- как реально сэкономить на путешествиях?
- как стать независимым travel-блогером и объехать весь мир?
- как организовать роскошный круиз для себя и семьи по нескольким странам по цене турецкой "троечки ол инклюзив"?
- как и где получать самую актуальную информацию из мира туризма?
И многое другое.
День рождения BreakFastBand
Когда: 11 июля в 19 часов
Где: тщательно скрывается, можно узнать только после регистрации
Два года назад они впервые собрались на репетицию. За это время дали более 50 шоу в Тюмени, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Муравленко, Тобольске, Нижневартовске и Нягани. А 11 июля этот коллектив празднует свое двухлетие. Вечер обещает быть смешным, веселым и непредсказуемым — ведь это импровизация. Всё как всегда, ты предлагаешь темы для сцен — они играют.
Поэтический вечер #ОлиныЧтения
Когда : 12 июля в 18 часов
Где: музей Словцова (ул. Советская, 63)
Лауреат всероссийских конкурсов чтецов, ведущая, тележурналист Ольга Гапеева исполнит стихи авторов XX-XXI века.
За роялем - виртуоз Александр Шевченко
Вечер проходит в рамках уникальной выставки #сокровищамузеевРоссии . Здесь вы можете лично увидеть шедевры Айвазовского, Крамского, Пукирева, Билибина (5 этаж. Вход cвободный).