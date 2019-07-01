Бесплатные мероприятия в Тюмени на 10-17 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Афиша Тюмень | КтоКуда72 подготовила перечень бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. Тюменцам предлагают посетить кинопоказы, выставки, творческие встречи и многое другое.

Искристый набережник

Когда: 10 июля в 20 часов

Где: главный ярус набережной Туры, у памятника Берингу

Здесь можно петь, подпевать, играть на музыкальных инструментах, плясать, читать стихи, делиться радостью с другими и просто наслаждаться творческой уютной атмосферой. Мероприятие состоится при теплой и солнечной погоде.

Показ фильма "Достучаться до небес"

Когда: 10 июля в 21 час

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный.

Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы.

Sensual Party

Когда: 10 июля с 21 часа до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Игротека от магазина "Мосигра"

Когда: по средам - с 18 до 21 часа, по воскресеньям - с 14 до 17 часов

Где: по средам - в пиццерии "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2), по воскресеньям - в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.

Открытие выставки Олега Фёдорова

Когда: 11 июля в 19 часов

Где: отделение Союза художников (ул. Холодильная, 124)

Олег Фёдоров — художник и поэт, член Союза художников России. Участник и автор различных художественных проектов и выставок. Приходите, чтобы насладиться живописью, графикой, послушать стихи в исполнении автора.

Показ фильма "Начало"

Когда: 11 июля в 21 час

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил.

Мастер-класс "Путешествие как стиль жизни"

Когда: 11 июля в 19 часов

Где: "Своя компания", ул. Республики, 163

Количество мест ограничено.

Спикер: директор Клуба путешественников Ксения Дудник

На travel-встрече вы узнаете:

- чем живет туристический рынок?

- как реально сэкономить на путешествиях?

- как стать независимым travel-блогером и объехать весь мир?

- как организовать роскошный круиз для себя и семьи по нескольким странам по цене турецкой "троечки ол инклюзив"?

- как и где получать самую актуальную информацию из мира туризма?

И многое другое.

День рождения BreakFastBand

Когда: 11 июля в 19 часов

Где: тщательно скрывается, можно узнать только после регистрации

Два года назад они впервые собрались на репетицию. За это время дали более 50 шоу в Тюмени, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Муравленко, Тобольске, Нижневартовске и Нягани. А 11 июля этот коллектив празднует свое двухлетие. Вечер обещает быть смешным, веселым и непредсказуемым — ведь это импровизация. Всё как всегда, ты предлагаешь темы для сцен — они играют.

Поэтический вечер #ОлиныЧтения

Когда : 12 июля в 18 часов

Где: музей Словцова (ул. Советская, 63)

Лауреат всероссийских конкурсов чтецов, ведущая, тележурналист Ольга Гапеева исполнит стихи авторов XX-XXI века.

За роялем - виртуоз Александр Шевченко

Вечер проходит в рамках уникальной выставки #сокровищамузеевРоссии . Здесь вы можете лично увидеть шедевры Айвазовского, Крамского, Пукирева, Билибина (5 этаж. Вход cвободный).

Продолжение здесь.