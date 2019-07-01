Любимых героев из сказки "Конек-горбунок" дети из Горьковки раскрасили на мастер-классе

| Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Мастер-классы, посвященные сказке Петра Ершова "Конек-горбунок", прошли для детей деревни Горьковка Тюменского района в рамках партийного проекта "Единой России", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Жителей Горьковки приветствовал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов: "С мастер-классами, посвященными Коньку-Горбунку, мы уже объехали несколько поселений Тюменского района – и везде дети очень довольны".

Одним из мастер-классов стал урок по изготовлению деревянных игрушек мастера Святослава Шитова – дети получили заготовки с любимыми персонажами сказки Петра Ершова – Коньком-горбунком, Жар-птицей, Рыбой-китом, их отшкурили, загрунтовали и раскрасили.

Глава Тюменского района, секретарь местного отделения "Единой России" Светлана Иванова отметила, что мастер-классы Святослава Шитов очень нравятся детям: "Ребята Тюменского района с огромным удовольствием встречают Святослава, с огромным удовольствием делают поделки. Надеюсь, что подобные мастер-классы вдохновят ребят на творчество, на создание новых идей.

Раскрасить свою игрушку каждый из детей мог по-своему – в свои любимые цвета. В результате у каждого получилась своя уникальная игрушка. Создав ее своими руками, дети загадывали желание – по словам мастера Шитова, теперь они обязательно сбудутся.

"Мне очень нравится Конек-горбунок, и я давно просила папу сделать мне такую игрушку, а теперь у меня появилась возможность сделать ее самой. Мечта сбылась", – рассказала участница мастер-класса Анастасия Митина.

В рамках праздника в Горьковке, помимо мастер-класса по изготовлению игрушек, прошла и выставка международного текстильного проекта "Конек-горбунок. Лоскутная сказка".