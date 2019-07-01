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Результаты исследований детского благополучия представила доцент ТюмГУ во Франции

Общество, 18:28 15 июля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Доклад, анонсирующий результаты исследования субъективного благополучия детей, представила доцент кафедры психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики ТюмГУ Жанна Брук в университете г. Нант (Франция), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Субъективное благополучие 2 тыс. детей Тюменской области десяти- и двенадцатилетнего возраста из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ханты-Мансийска, Мегиона, Нижневартовска и Нефтеюганска ученые ТюмГУ изучали в течение трех последних лет в рамках международного проекта Children’s Worlds: The International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB). Девиз проекта – "Каждый ребенок имеет право на счастливую, благополучную жизнь". Он реализован при поддержке фонда The Jacobs Foundation Zürich.

На встрече в Нанте присутствовали команды исследователей из 29 стран, в том числе Франции, Германии, Швеции, Израиля, Вьетнама, Непала, Бангладеш, Румынии, Алжира, ЮАР, Албании, Великобритании, Эстонии, Мальты, Испании, Польши, Южной Кореи, Шри-Ланки, Швейцарии, России и других стран.

Участники поделились результатами национальных исследований и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

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# исследование , ТюмГУ

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