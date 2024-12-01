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Два водителя погибли на федеральной трассе в Уватском районе

Происшествия, 20:16 20 декабря 2024

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водители легковых автомобилей "Лада" и Ford погибли при столкновении на федеральной трассе в Уватском районе. Трагедия произошла на 425 километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, водитель "Лады" выехал на встречную полосу.

Погибший 35-летний водитель Ford был из Нового Уренгоя, а 57-летний водитель "Лады" из Сургута.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Уватский район

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