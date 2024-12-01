Путин объявил 2025 год в России Годом защитника Отечества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2025 год в России будет объявлен Годом защитника Отечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета 20 декабря, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Президент России напомнил, что в 2025 году - 80-летие Великой Победы.

"В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм", - сказал глава государства.

Напомним, в Тюменской области, как сообщил Александр Моор во время обращения с посланием к региональному парламенту, 2025 год будет посвящен героям. "У нас будет много поводов, чтобы сказать всем, кто защищает Отчизну, большое спасибо", - сказал губернатор.

Тюмень также получила эстафету проведения "Года Героев России" из Екатеринбурга.