Студент из Тюменской области вошёл в число победителей федерального проекта "Твой Ход"

| Фото: пресс-служба Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» | Фото: пресс-служба Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

Студент Тюменского индустриального университета Дмитрий Писарев вошёл в число победителей конкурсного трека "Делаю" четвертого сезона Всероссийского студпроекта "Твой Ход". Он признан одним из лучших в конкурсном треке "Делаю" и выиграл один миллион рублей, сообщает пресс-служба проекта.

Тюменец презентовал техническое устройство "neSTORE", которое создает металлические покрытия. Оно выдувает мелкодисперсные частицы металла из сварочной дуги, образованной двумя проволоками. По словам автора проекта, сейчас существует потребность в создании металлических покрытий на детали в машиностроительной и нефтегазовой отраслях, ремонтной и авторемонтной сферах. Изобретение нивелирует основной недостаток существующих видов напыления за счет холодного метода. Основной целевой аудиторией создатель считает предпринимателей среднего бизнеса.

Награды Дмитрию Писареву и другим победителям вручили в Национальном центре "Россия" в рамках Всероссийского студенческого форума "Твой Ход — 2024". На церемонии закрытия форума назвали имена 200 победителей трека "Делаю".

"Каждый проект трека “Делаю”, представленный ребятами в четвёртом сезоне, — уникальная история участника и его желание приносить пользу, улучшать жизнь вуза, региона или страны. Мы также видим, насколько важны для первокурсников такие инициативы, как конкурсный трек “ПервопроХодец”, 200 победителей которого уже проявили свои лидерские качества и активную гражданскую позицию", — отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

В ходе конкурсного трека "Делаю", на который было подано 16 тыс. 848 заявок, студенты за восемь месяцев разработали и реализовали социально значимые проекты в одной из тематик: событийная, техническая, научно-исследовательская, ИТ, медиа и социальное предпринимательство.

"Победители четвёртого сезона проекта “Твой Ход” проделали насыщенный и сложный путь в конкурсных треках “Делаю” и “ПервопроХодец”, ярко продемонстрировав своё трудолюбие, упорство и целеустремлённость. В треке “Делаю” ребята погрузились в каждый этап создания и реализации своих проектов, проявив лидерские качества и инициативу, а “ПервопроХодец” стал для первокурсников возможностью не только адаптироваться к университетской жизни, но и почувствовать себя частью единого студенческого сообщества России", — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Юлия Епифанова.

Отметим, Всероссийский проект "Твой ход" входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и реализуется Росмолодёжью при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.