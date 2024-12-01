Президент России наградил двух жителей Тюменской области за заслуги
Общество, 20:31 20 декабря 2024
| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области
Президент России Владимир Путин наградил двух жителей Тюменской области за заслуги. Профессору кафедры вокального искусства Тюменского государственного института культуры Лилии Деминой присвоено звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации"
А заслуги главы Исетского района Николая Теньковского отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" I степени.
Указ о награждении государственными наградами РФ подписал президент России Владимир Путин.