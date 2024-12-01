  • 21 декабря 202421.12.2024суббота
  • USD102,3438
    EUR106,5444
  • В Тюмени -16..-18 С 1 м/с ветер западный

Президент России наградил двух жителей Тюменской области за заслуги

Общество, 20:31 20 декабря 2024

Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Президент России Владимир Путин наградил двух жителей Тюменской области за заслуги. Профессору кафедры вокального искусства Тюменского государственного института культуры Лилии Деминой присвоено звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации"

А заслуги главы Исетского района Николая Теньковского отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" I степени.

Указ о награждении государственными наградами РФ подписал президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , государственные награды , Николай Теньковский

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:43 20.12.2024Путин объявил 2025 год в России Годом защитника Отечества
20:31 20.12.2024Президент России наградил двух жителей Тюменской области за заслуги
19:41 20.12.2024Студент из Тюменской области вошёл в число победителей федерального проекта "Твой Ход"
19:23 20.12.2024Госнаградой поощрил Владимир Путин семью из Тюменской области